Un conflit qui pourrait gâcher les vacances

Des milliers de familles risquent de voir leurs vacances gâchées par un conflit de travail à la Sépaq, puisque 1500 employés menacent de déclencher une grève générale dès samedi s’ils n’arrivent pas à une entente avec la partie patronale.

Privés de services, des visiteurs devront tout simplement annuler leur séjour. Même si l’accès au site de camping est maintenu, quoi faire si la majorité des activités prévues avec les enfants ne sont plus offertes ?

Chalets, restauration, plein air, milieu aquatique, l’ensemble des secteurs risque d’être affecté à l’aube des vacances de la construction.

Des vacances

Pour l’heure, 300 employés sont déjà en grève. Leur grève touche le parc de la Chute-Montmorency, le Manoir Montmorency, le siège social et différents sites de camping. Le camping des Voltigeurs ainsi que les centres touristiques du Lac-Kénogami et du Lac-Simon sont aussi touchés par la grève.

Si les deux parties n’arrivent pas à une entente d’ici samedi, quelque 7000 réservations seront touchées par la situation lorsque la totalité des employés va débrayer. Les 23 parcs nationaux seront alors également frappés par la grève.

Pris en otage, les vacanciers n’ont pas envie de voir leur séjour compromis. «Je commence au Bic. Si on me dit que tout est annulé, ça me dérange parce que j’ai réservé ça en janvier. Je pars pour un mois avec mes vélos, mes kayaks et ma roulotte. Je n’ai pas de plan B», a expliqué Alain Vézina, de Québec.

Des mariages

En plus des familles, des couples commencent également à vivre un stress inutile pour un événement important prévu parfois un an à l’avance. Le 10 août prochain, trois mariages sont prévus au Manoir Montmorency, et au moins un autre la semaine suivante. Avec eux, la direction tente de se faire rassurante.

«On nous a bien rassurés, mais comme c’est beaucoup d’organisation un mariage, ça reste inquiétant. Des vacances, c’est plus facile à annuler, disons», ajoute Judy Larrivée.

«On pense à un plan B, mais c’est beaucoup de frais», se dit aussi Julie Corriveau. «Ton mariage, tu le fais comme tu veux ou te ne le fais pas. Normalement, il n’y a pas de plan B. On pensait qu’on avait tout réglé», précise son conjoint Stéphane Côté.

«On nous a dit qu’ils pouvaient nous trouver quelque chose ailleurs, mais ils ne savent pas où. Trouver une salle pour un mariage à une semaine d’avis, c’est pas mal impossible», a confié Sylvain Boivin.

Un espoir

Parlant d’un «écart très grand» entre les demandes du syndicat et les offres de la direction, le porte-parole de la Sépaq, Simon Boivin, indique que l’organisation s’en remet au conciliateur. Une rencontre entre les deux parties était prévue hier.

«Avec le conciliateur, on a espoir d’arriver à une entente dans un avenir rapproché», indique M. Boivin.

Actuellement en grève

Quelque 300 syndiqués de la Sépaq

• Parc de la Chute-Montmorency et du Manoir

• Camping des Voltigeurs à Drummondville

• Centre touristique du Lac-Kénogami au Saguenay

• Centre touristique du Lac-Simon en Outaouais

Voici les 24 lieux touchés par l’avis de grève du 20 juillet

• Parc national d’Aiguebelle

• Parc national du Bic

• Parc national Frontenac

• Parc national de la Gaspésie

• Parc national des Grands-Jardins

• Parc national de l’île-Bonaventure et du Rocher-Percé

• Parc national des îles-de-Boucherville

• Parc national de la Jacques-Cartier

• Parc national Miguasha

• Parc national du Mont-Mégantic

• Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

• Parc national d’Anticosti

• Parc national de Plaisance

• Parc national du Lac-Témiscouata

• Parc national d’Opémican

• Parc national du Mont-Orford

• Parc national du Mont-Saint-Bruno

• Parc national du Mont-Tremblant

• Parc national des Monts-Vallin

• Parc national d’Oka

• Parc national de la Pointe-Taillon

• Parc national du Saguenay

• Parc national de la Yamaska

• Le Gîte du Mont-Albert

Exemples de services affectés

• Location d’embarcations nautiques

• Location de vélos

• Casse-Croûte

• Activités de découverte

• Croisière en bateau-mouche

• Descente de rivière

Exemples de conditions salariales

Au Manoir Montmorency

Préposé au service à la clientèle, classe 2

• 1er janvier 2018 (équité)

• Après la période d’essai : 12,72 $ / heure

Au parc de la Chute-Montmorency

Préposé au stationnement et à la billetterie

• 1er janvier 2018 (équité)

• Après la période d’essai : 11,69 $ / heure