EN PHOTOS | Anouk Meunier nous fait la plus belle annonce qui soit!

«BEN VOYONS!!!!!! Qu’est-ce qui s’est passé là??!?!?!?»

Deux visages paniqués, les mains embourbées de couches, de biberon et de minuscules chaussures... Anouk Meunier a annoncé la plus belle nouvelle qui soit avec une bonne dose d’humour, vendredi matin.

Elle et son conjoint, le journaliste Daniel Melançon, attendent un enfant!

«Depuis quelques semaines déjà, on vit la plus belle histoire du monde! Et je suis tellement fébrile de la partager avec vous aujourd’hui !!!», a-t-elle écrit pour accompagner quelques photos publiées sur Instagram.

«J’ai assurément eu la chance de vivre de grandes choses jusqu’à présent dans ma vie, mais rien ne peut se mesurer à la création d’un petit être à l’intérieur de moi... Je passe mes journées à être fascinée, à ne pas en revenir, à réaliser la chance ultime que j’ai de pouvoir vivre cette aventure si précieuse avec l’homme que j’aime et qui sera certainement le meilleur papa du monde!» poursuit l'animatrice, qui se dit «touchée, émue, émerveillée».

«Daniel Melançon, on a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à découvrir ensemble et je trouve ça fabuleux! Un autre chapitre de notre vie commence et ce sera sans aucun doute le plus beau des voyages! Merci la vie!»