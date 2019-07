Coup de pouce d’Ottawa à Nova Tube

Le gouvernement fédéral va investir 14 millions $ dans un projet de la compagnie Nova Tube, spécialisée dans la fabrication de tuyaux d'acier standards.

Le coup de pouce d’Ottawa dans le projet d’expansion de Nova Tube, estimé au total à 33,6 millions $, va permettre la création de 27 emplois et le maintien de 81 autres à Montréal.

Afin de répondre «plus rapidement aux besoins» de ses clients, la compagnie souhaite «mettre à niveau ses usines de Montréal et ainsi fabriquer plus rapidement des produits sécuritaires, de grande qualité et qui répondent mieux à la demande, et ce, tout en diminuant la quantité de déchets produits».

«Chez Acier Nova [...], nous sommes déterminés à investir dans des technologies modernes et sécuritaires qui nous permettront de créer des emplois à long terme et d'offrir des salaires équitables dans le secteur de la fabrication au Canada», a fait savoir le président-directeur général d'Acier Novamerican, Scott Jones.

L’annonce de l’investissement d’Ottawa a été faite vendredi, à Montréal, par le député et ministre David Lametti au nom de son collègue de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. Le montant provient du Fonds stratégique pour l'innovation.

«Notre investissement dans Nova Tube se traduira par une compétitivité accrue du secteur de l'acier pour des années à venir, permettra au pays de conserver sa place sur le marché international et fera en sorte que des emplois soient disponibles pour les Canadiens de la classe moyenne», a souligné M. Lametti dans un communiqué.