Déjà de nombreux automobilistes fautifs

De nombreux automobilistes avaient déjà eu un comportement fautif à peine quelques heures après le début des vacances de la construction vendredi, a constaté Le Journal de Montréal.

«On a plus de 160 000 travailleurs de la construction qui partent en vacances en même temps, et tout le monde est pressé de prendre la route, de partir avec leurs proches à travers le Québec. Pour plusieurs, ça fait un an qu’ils attendent ça. Alors on doit s’assurer que c’est sécuritaire pour tous sur les routes», lance le capitaine Paul Leduc, expert en sécurité routière à la Sûreté du Québec.

Vendredi, des policiers ont mené une vaste opération en matière de sécurité routière, dont plusieurs contrôles de vitesse aux abords des autoroutes. Entre 8 h et 20 h seulement, pas moins de 2500 constats d’infraction avaient été distribués dans la province à des conducteurs trop pressés ou insouciants.

Vitesse, cellulaire au volant ou non-port de la ceinture de sécurité : ce sont des infractions fréquentes, mais pourtant dangereuses pour lesquelles les policiers ont dû intervenir à plusieurs reprises vendredi.

Présence sur le réseau

En moins d’une heure de patrouille sur l’autoroute 15 nord à Laval, Le Journal a assisté à quatre arrestations : trois pour la vitesse excessive et une pour cellulaire au volant.

«On sait qu’aujourd’hui [vendredi], il y a une fébrilité. Il y en a plusieurs qui sont fatigués parce qu’ils ont travaillé fort et qui se retrouvent en même temps sur le réseau routie », dit le policier Leduc pour expliquer l’opération policière.

Et la Sûreté du Québec vous avertit : la vigilance des policiers sur les routes du Québec se poursuivra pour les deux semaines à venir.

«Dans toute l’année, ce sont les deux semaines les plus à risque. C’est là qu’on voit le plus de décès», explique le capitaine Leduc, qui travaille à la direction des communications du corps policier provincial.

L’an dernier, sur le territoire de la SQ, 16 personnes ont perdu la vie dans 14 collisions pendant les semaines de la construction.

«C’est plus d’un décès par jour. On ne voit ça à aucun autre moment de l’année», ajoute le policier d’expérience.

Comportements à risque

Il explique ce chiffre noir par l’affluence de personnes sur les routes lors de cette période, mais aussi par leurs comportements.

«Ce sont les vacances, les gens font la fête, peuvent avoir un comportement plus à risque. Ils roulent plus vite, prennent quelques bières de plus. Alors on doit concentrer nos efforts pour sauver des vies», dit le policier Leduc.

Par ailleurs, il était à peine 13 h vendredi que les policiers avaient déjà intercepté 12 automobilistes ayant les facultés affaiblies. L’un d’eux a été arrêté à Laval à... 8 h 30.