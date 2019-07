Grand excès de vitesse : Benoit Dorais s’excuse

Le numéro 2 de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, s’est excusé vendredi matin pour un excès de vitesse de 71 km/h en avril dernier.

«Dès le départ, j’ai reconnu avoir eu cette contravention, reconnu que c’était un geste répréhensible, que c’était une erreur, un manque de jugement. J’ai réitéré également les excuses que j’ai faites. Ça ne se reproduira pas, c’est certain. Je me suis excusé à la mairesse de Montréal et aux membres du comité exécutif. Je n’aurais pas dû faire quelque chose comme ça et je m’en excuse.»

Rappelons que le 12 juillet dernier, le Journal de Mntréal rapportait que le président du comité exécutif de la métropole avait été épinglé à 171 km/h sur l’autoroute 35 de la Montérégie en avril. Le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest était à ce moment au volant d’un VUS de marque Buick Encore à Saint-Alexandre.

Il avait alors écopé d’une amende de 1378 $ et de 14 points d’inaptitude.

Le lendemain de la diffusion de ces informations, on apprenait également qu’il s’agissait de la neuvième infraction de ce type depuis 1995 pour l’élu. Les excès varient entre 16 km/h et 39 km/h au-dessus de la limite permise. Trois de ces contraventions lui ont été remises depuis son élection, en 2009.