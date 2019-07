La bande-annonce de «Cats» : incroyable ou terrifiant?

Taylor Swift, Jennifer Hudson et Jason Derulo ont montré leur transformation en chats dans la première bande-annonce de Cats.

On retrouve aussi Judi Dench, Ian McKellen, James Corden, Rebel Wilson, et la star du ballet britannique Francesca Hayward.

La bande-annonce, qui dure deux minutes, comporte des passages dansés, ainsi qu'une version de la chanson «Memory».

Elle a été reçue de façon mitigée sur les réseaux sociaux.

«Les bandes-annonce de Ça 2 et de Cats sont sorties le même jour, et je ne sais pas laquelle est la plus terrifiante», a écrit un internaute.

«Je ne sais pas pourquoi vous êtes tous affolés par des chats miniatures, mais immenses, avec des têtes de célébrités et des seins, jouant un ballet onirique dément pour les enfants », écrit un autre, non sans ironie.

Pour «Rolling Stone», la bande-annonce est «encore plus terrifiante que prévu».

Taylor Swift, grande amie des félins, a de son côté adoré. «Je suis maintenant un chat, et c'est tout pour moi», a-t-elle écrit sur Twitter.

Le film sortira en décembre 2019.