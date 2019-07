La marina de Grand-Mère ouvre enfin

Après des années d'attente, la nouvelle marina du secteur Grand-Mère est enfin une réalité à Shawinigan. Les travaux ne sont pas totalement terminés, mais les quais sont installés et prêts à accueillir les plaisanciers.

Le projet comporte 99 emplacements, une rampe de mise à l'eau et une capitainerie qui rappelle l'architecture de l'ancienne usine Laurentide, fermée en 2014. C'est d'ailleurs sur le site de l'ancienne cour à bois que la marina a été construite au coût de 14 millions de dollars.

«On avait l'ensemble de l'espace, explique le maire de Shawinigan, Michel Angers. Donc c'est une récupération complète d'une friche industrielle.»

Le chantier n'est pas encore terminé. La partie publique du projet avec parc et aire de restauration sera complétée au cours des prochains mois.

Les plaisanciers sont divisés: si certains croient que la nouvelle marina sera carrément un éléphant blanc, d'autres sont convaincus que ce sera excellent pour le tourisme.

Une chose est certaine, si de nombreux nouveaux plaisanciers adoptent la rivière et veulent y naviguer régulièrement, peut-être que La Tuque pourra envisager changer d'idée et reprendre le balisage de la rivière entre Matawin et La Tuque.