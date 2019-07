Les recherches reprennent au lac Mistastin

Les recherches pour tenter de retrouver les quatre personnes manquantes après l’écrasement d’un hydravion d’Air Saguenay sur le lac Mistastin au Labrador reprendront aujourd’hui, après avoir été interrompues en raison des conditions météorologiques.

Des policiers et des plongeurs professionnels mettront finalement le pied sur les lieux de l’écrasement qui s’est produit le 15 juillet et procéderont à des recherches à la fois sous l’eau et au sol, a annoncé la Gendarmerie royale canadienne (GRC) dans un communiqué vendredi matin.

La police fédérale a pris en charge les recherches mardi en fin de journée. Elles avaient d’abord été confiées à l’armée. Mais ses équipes n’ont jamais pu se rendre sur place étant donné que le lac Mistastin se trouve dans une région très isolée du Labrador et qu’on ne peut s’y rendre que par voie aérienne.

«L’équipe de plongeurs professionnels de la police, les enquêteurs et le personnel de recherche et de secours étaient prêts à se rendre au lac Mistastin hier, mais les forts vents et la pluie torrentielle empêchaient tout déplacement aérien», explique la caporale Jolene Garland, porte-parole de la GRC à Terre-Neuve-et-Labrador.

Quatre disparus

Quatre personnes sont toujours manquantes. Il s’agit du pilote, un homme de 66 ans du Québec, de l’un des deux guides, un homme de 50 ans de Terre-Neuve-et-Labrador, et de deux touristes américains qui étaient à bord, soit un homme de 40 ans de l’Indiana et un homme de 38 ans de l’Illinois.

Les corps des trois autres occupants avaient été découverts dès le début des recherches. Il s’agit d’un guide de 50 ans de Terre-Neuve-et-Labrador, d’un passager de 67 ans du New Jersey et d’un passager de 66 ans de l’Illinois.

Le Journal rapportait mercredi qu’au moins trois des quatre touristes américains sont issus de la même famille. Il s’agit d’un père et de ses deux fils qui étaient en excursion de pêche. L’espoir de retrouver des survivants est malheureusement très faible, a reconnu en milieu de semaine le président d’Air Saguenay, Jean Tremblay.