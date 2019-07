Plus de 2000 personnes attendues au 40e congrès des Alcooliques Anonymes à Rimouski

Le 40e congrès des Alcooliques Anonymes du Bas-Saint-Laurent a lieu ce week-end à Rimouski.

Près de 2000 personnes de partout dans la province, du Nouveau-Brunswick et même de l'extérieur du pays sont attendues dans la région pour l’événement.

Plusieurs membres affirment faire coïncider leurs vacances pour assister à ce congrès.

Une quinzaine de conférences sont à l’horaire du congrès de trois jours, qui a pour thème «Ensemble vers la liberté».

Un membre du regroupement s’est livré à TVA Nouvelles pour expliquer l’importance de ce type de rendez-vous et pourquoi il est primordial pour les Alcooliques Anonymes de partager leur expérience. Daniel soutient qu’il y a toujours un départ.

«C’est quand tu pognes ton bas-fond et puis que tu te rencontres que tu as un problème, il faut que tu ailles voir les AA c’est quoi».

Selon Daniel, la première étape, celle de franchir le seuil d'une salle de réunion, est la plus difficile. «Il faut que tu ais le courage d’affronter tes peurs», a-t-il dit.

Selon lui, le regroupement des Alcooliques Anonymes lui a sauvé la vie. «Si je n’avais pas été en thérapie, je ne serais pas en train de vous parler, je ne serais peut-être pas de ce monde», s'est-il confié.

Alcooliques Anonymes est présent dans 180 pays et compte plus de deux millions de membres. Il est possible d’assister à une réunion des AA partout sur la planète. Toutes les rencontres sont inscrites sur le site internet de l’association (aa-quebec.org). Une application mobile est aussi disponible pour trouver la réunion la plus près de chez vous.