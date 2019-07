Éric Lapointe doit annuler un spectacle

Le chanteur Éric Lapointe a été contraint d’annuler le spectacle qu’il devait donner dimanche soir en clôture de la Fête du Lac des Nations à Sherbrooke.

Le rockeur a dû prendre cette décision en raison d’une extinction de voix.

«La situation me désole, je me console en me disant que vous passerez toute une soirée avec cette belle gang qui vous a monté un show juste pour vous», a commenté Éric Lapointe via communiqué.

L’organisation assure que les festivaliers ne seront pas en reste. Martin Deschamps et Breen Leboeuf monteront sur la grande scène dès 22 h 30 avec plusieurs artistes, dont Lulu Hughes et Nanette Workman. On promet également une participation spéciale de Patrick Normand.

Il s’agit de la 38e édition du festival.