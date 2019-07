PDG de Savoura: les Forces armées mettront fin à leurs opérations

Après avoir fouillé une superficie de plus de 20 000 km2 depuis le 11 juillet, les Forces armées canadiennes mettront fin à leurs opérations de recherche pour retrouver le PDG de Savoura et son fils, à la fin de la journée.

Elles remettent l’affaire entre les mains de la Sûreté du Québec, qui traitera l’affaire comme une enquête sur des personnes disparues.

Plus de 90 personnes de l’ARC, de la Garde côtière canadienne, de Sauvetage et recherche aériens du Québec, de l’Association civile de recherche et de sauvetage aériens et de la Sûreté du Québec ont pris part aux opérations.

Les proches du président de Savoura et de son fils ont lancé hier un nouvel appel aux bénévoles pour les aider dans les recherches durant la fin de semaine.

Toute information concernant cette disparition d'hélicoptère peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.