La chanteuse et influenceuse Alicia Moffet a accouché! Elle est l’heureuse maman d’une petite fille et a partagé la première photo du tout nouveau bébé, ainsi que quelques détails sur son accouchement.

On sait que l’influenceuse attendait avec impatience l’arrivée de son poupon, et c’est une Alicia béate de bonheur qui s’est adressée à ses abonnés.

Billie Lou Mentink est le premier enfant d’Alicia Moffet et d'Alex Mentink, qui forment un couple depuis un peu plus d’un an.

La jeune femme avait averti ses abonnés qu’elle avait choisi un prénom original pour son bébé.

La petite est née le 20 juillet à 13:07 à 6lbs et 7 oz. La maman nous assure qu'elle est en parfaite santé.

Alex a lui aussi partagé un adorable cliché de lui et sa fille.

La paire avait annoncé la venue du bébé sur les réseaux sociaux.