Des sinistrés craignent une infestation de rats

Des résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac craignent d’être envahis par des rats et la vermine si les maisons mobiles abandonnées depuis les inondations d’avril ne sont pas détruites et que les matériaux ne sont pas jetés rapidement.

« Ma femme a vu passer trois gros rats et ce n’est pas la seule qui en a vu. Si la municipalité ne vient pas s’occuper des maisons abandonnées, on risque d’avoir un gros problème », assure Robert Pépin, un résident du parc de maisons mobiles.

Le sexagénaire fait partie des 6000 personnes inondées en avril dernier, mais l’intérieur de son domicile a été épargné. Il a pu le réintégrer comme quelques autres voisins dans sa situation. Cependant, il craint maintenant d’être infesté de rats.

« On n’a pas besoin de ça après ce qu’on a vécu », lance-t-il.

André Poitras a lui aussi pu regagner sa maison après le retrait des eaux en mai. Il patrouille dans le parc de maisons mobiles régulièrement.

« L’autre soir, il y en avait plusieurs qui déambulaient ensemble sur ce terrain. On en voit de plus en plus », dit-il.

Plusieurs sinistrés ont abandonné de la nourriture, attirant les rongeurs et les mouches.

Plus d’électricité

« Il y a des réfrigérateurs qui ont été renversés. Il n’y a plus d’électricité depuis les inondations », explique-t-il.

Doris Plante, une sinistrée, nous a montré la nourriture qui est restée dans son frigo depuis le 29 avril.

Avec la chaleur accablante des derniers jours, les animaux indésirables y ont flairé la bonne affaire.

Les résidents espèrent que les autorités vont venir vite détruire les maisons abandonnées et ramasser les détritus par la suite. Lors du passage du Journal hier, des amoncellements de débris jonchaient des terrains.

La municipalité a mentionné à M. Pépin qu’elle commencerait les travaux après les vacances de la construction.

1000 bébés par année

« J’espère qu’il ne sera pas trop tard. Une femelle peut avoir une portée tous les 28 jours », lance-t-il avec inquiétude.

« Une femelle peut avoir plus de 1000 bébés par année, confirme Bernard Meilleur, exterminateur chez Extermination Rive-Nord. Ça donne une idée des problèmes à venir si la Ville attend trop ».