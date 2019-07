Le père de six enfants tué subitement par une puissante vague

Le père d’une famille de six enfants est mort subitement plus tôt cette semaine après qu’une puissante vague lui ait brisé le cou sur une plage de la Caroline du Nord.

L’homme de 37 ans, Lee Dingle, s’amusait avec trois de ses enfants mardi sur la plage d’Oak Island, quand une vague l’a violemment plaqué au sol, indique la chaîne américaine CNN, rapportant ce que la veuve de l’homme a écrit sur les réseaux sociaux.

Sous la force de l’impact, son cou s’est brisé, a-t-elle écrit. Sa gorge a enflé, privant son cerveau d’oxygène. De nombreuses personnes lui ont porté secours et il a rapidement été transporté dans un centre hospitalier, mais il y est décédé le lendemain.

«On s’est rencontré quand on avait 18 et 19 ans, et nous avons été ensemble depuis ce moment, a écrit Shannon Hope Dingle. Je n’étais pas censée lui dire au revoir à l’âge de 37 ans. Je ne sais pas comment être une grande personne sans lui, mais je vais apprendre. J’aurais juste souhaité ne pas avoir à le faire.»

L’homme était président d’une firme d’ingénierie de Raleigh spécialisée dans les problèmes structurels de bâtiments. Lui et sa femme ont eu deux enfants ensemble, en plus d’en adopter quatre autres.

En plus de ses activités professionnelles, il travaillait comme ingénieur-conseil pour la Sécurité publique de l’État lors d’effondrement de structures; il faisait aussi partie d’une équipe de recherche et sauvetage qui se rend dans les bâtiments effondrés pour chercher les personnes prises au piège sous les décombres.

«Il était brave, calme, rassurant, le genre de personne que vous voulez avoir près de vous quand ça devient dangereux ou chaotique. Il va grandement nous manquer», a déclaré un de ses collègues, Chris Coutu, à CNN.