Les voleurs sont d’autres bêtes indésirables

Il n’y a pas que les rats qui dérangent à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Des pilleurs ont profité de l’absence des propriétaires pour venir se servir dans les résidences des sinistrés.

Doris Plante n’en revenait pas lorsqu’elle est rentrée dans son ancien domicile du parc de maisons mobiles.

« Regardez le trou dans le mur, ils ont arraché mon climatiseur. Ils ont volé ma vieille radio antique et ils sont partis avec le lavabo de la salle de bain. Ça prend des sans-cœur pour faire ça. Mais je ne comprends pas pourquoi ils n’ont pas pris le four et le micro-onde, ils n’ont jamais touché à l’eau. C’est spécial », lance la dame, qui a habité dans cette maison pendant 38 ans.

André Poitras, un résident du secteur depuis 1977, a décidé de monter la garde. Il patrouille avec une voiturette de golf électrique et il avise les policiers lorsqu’il voit quelque chose de louche.

« L’autre jour, on a intercepté une femme qui sortait du métal d’une maison. Elle nous a dit qu’elle faisait ça pour nourrir ses deux enfants. La maison appartient toujours à son propriétaire. C’est du vol », se désole-t-il.

Le retraité a contacté la police qui est rapidement intervenue.

Laissez-les tranquilles

« Ils nous ont demandé si on voulait porter plainte. On ne l’a pas fait cette fois-ci parce qu’elle nous a eus avec les sentiments en nous parlant de nourrir ses deux enfants », explique l’homme.

Cependant, il jure que cela ne marchera pas avec les autres.

« Il y a plein de gens qui se sont fait voler dans le secteur. Est-ce possible d’avoir un peu d’humanité ? demande Robert Pépin, qui est lui aussi intervenu. On a vécu un drame, il y a des familles brisées, des divorces, des faillites, des dépressions, des gens mal en point qui étaient heureux avant le 29 avril. Pouvez-vous les laisser tranquilles en ne venant pas voler dans leur maison ? »

La Régie de police du Lac des Deux-Montagnes n’a pas constaté une augmentation des vols.

« Il faut que les propriétaires portent plainte, et il faut aussi qu’ils sachent qu’ils ont été volés. Plusieurs ne sont pas revenus depuis des semaines », a expliqué le porte-parole, Christopher Harding.