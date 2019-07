Une femme est morte après avoir été retrouvée inanimée dans la piscine d’un camping

Une femme de 69 ans est morte dimanche après avoir été retrouvée inanimée dans la piscine d’un camping de Saint-Cyrille-de-Wendover, près de Drummondville, dans le Centre-du-Québec.

Ce sont des usagers du camping, situé sur le rang Simpson, qui ont découvert son corps, a indiqué la Sûreté du Québec.

«Des manœuvres de réanimation ont été pratiquées, mais sans succès», a ajouté le sergent Claude Denis.

Le décès de la femme a été constaté à l’hôpital.

L’événement est survenu au Centre Naturiste D.S.A. en fin de matinée.

Joint au téléphone par l’Agence QMI, un des dirigeants du camping, semblant encore ébranlé par ce décès, a expliqué que la femme «a été foudroyée par une grosse crise de cœur». «Elle arrivait dans la piscine, ça faisait 40 secondes qu’elle était dans la piscine quand c’est arrivé», a indiqué l’homme qui a souhaité garder l’anonymat.

«Tout a été essayé. Nous avons utilisé le défibrillateur que nous avons ici, mais à l’arrivée des ambulanciers, il n’y avait plus de signes vitaux», a-t-il ajouté.

L’homme s’est dit très peiné qu’une situation de la sorte se soit produite, pour la famille de la femme et pour son commerce. «Ça n’était jamais arrivé en 32 ans et j’espère que ça n’arrivera plus jamais», a-t-il dit.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances entourant ce décès. Une autopsie aura lieu au cours des prochains jours, a mentionné le sergent Denis.