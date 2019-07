C’est la fin des services au comptoir à la Banque Laurentienne

Depuis lundi matin, la Banque Laurentienne n'offre plus de services au comptoir à ses clients réguliers dans la presque-totalité de ses 91 succursales.

Dépôts, retraits, paiements de facture et virements : les clients sont maintenant invités à utiliser les guichets automatiques les services en ligne et le dépôt direct.

L'institution financière dit maintenant se concentrer sur les conseils financiers plus complexes.

«On déploie notre nouveau modèle 100% conseil, ce qui veut dire que dans l'ensemble de nos succursales aujourd'hui, on va prendre en charge les transactions plus complexes de nos clients, individuellement de façon personnalisée et les services financiers», affirme Diane Pilote, 1re vice-présidente, services aux particuliers.

La Banque assure qu'il y aura toujours un employé à l'accueil pour aider les clients. Le syndicat, lui, l'accuse d'abandonner ses clients.

«Ça affecte tous les clients, affirme Pierrick Choinière-Lapointe, du Syndicat des employés professionnels et de bureau-Québec. On touche le transactionnel, on met fin au transactionnel en succursale. Mais nous, ce qu'on déplore plus particulièrement, c'est oui, les personnes âgées reviennent souvent comme exemple, mais c'est une clientèle qui est souvent plus vulnérable.»

Le syndicat critique l'ensemble du plan lancé par la Banque Laurentienne en février, qui a coûté, selon lui, 350 emplois.