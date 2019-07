Des séries de Club illico présentées au complexe MR-63

Plusieurs séries originales de Club illico seront projetées gratuitement au cœur du quartier Griffintown, à Montréal, au complexe culturel MR-63, du 23 juillet au 9 septembre.

La Phase 1 MR-63, place publique située au coin des rues Peel et Ottawa, en face de la boutique nouveau concept Vidéotron du quartier, est bâtie avec les wagons de métro patrimoniaux MR-63, et poursuit comme objectif de faire découvrir les produits et artistes de chez nous.

«Les Honorables» (mardi 23 juillet, 18 h 30, épisodes 1 et 2), «Appelle-moi si tu meurs» (mardi 30 juillet, 18 h 30, épisodes 1 et 2), «L’Académie» (dimanche 11 août, 21 h 30, épisodes 1 à 4 de la première saison) et «Blue Moon» (mardi 13 août, 18 h 30, épisodes 1 et 2 de la première saison) sont les fictions de Club illico que les Montréalais pourront découvrir grâce à la vitrine MR-63 dans les prochaines semaines.

D’autres séries de la même plateforme doivent s’ajouter à la programmation les 24 et 27 août, et 2 et 9 septembre, toujours dans le cadre du projet MR-63.