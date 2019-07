Après l’armée, c’est au tour de la Sûreté du Québec (SQ) de suspendre les recherches aériennes dans le but de retrouver Stéphane Roy, PDG de Savoura, et son fils de 14 ans, Justin. La SQ se concentre désormais sur l’enquête plutôt que les recherches sur le terrain.

«On est convaincu qu’ils font tout ce qu’il faut pour sortir du piège où ils sont»

Dimanche, un hélicoptère de la SQ ainsi qu’un appareil de bénévoles ont quadrillé la région du Lac-De la Bidière dans les Hautes-Laurentides. Aujourd’hui, seuls des amis de la famille Roy et des bénévoles survoleront le secteur des recherches en hélicoptère.

Daniel Roy, le frère du disparu et oncle de Justin, demande toujours aux campeurs et vacanciers qui seront dans le parc national du Mont-Tremblant dans les Laurentides d’être à l’affût de moindre élément qui pourrait aider aux recherches.

Il y avait deux bidons rouges remplis d’essence dans l’hélicoptère personnel de M. Roy ainsi qu’une glacière. Si jamais quelqu’un localise ces objets, Daniel Roy les presse de communiquer avec la SQ.

Les retrouver en vie

M. Roy espère toujours retrouver vivant son frère et son neveu et soutient que la Sûreté du Québec doit poursuivre ses recherches. «La SQ doit supporter ses troupes par le volet aérien, c’est plus facile, mais nous, on s’attend à ce que des recherches au sol soient faites. Où sont nos ressources si on se perd en forêt? Où sont nos équipes pour nous retrouver en fôret?», questionne le frère des disparus.

Au x commandes de son appareil Robinson blanc, M. Roy et son adolescent s’étaient envolés de leur chalet des Hautes-Laurentides en direction de Sainte-Sophie, le 10 juillet. Ils ne sont jamais arrivés à destination.

Depuis le weekend, c’est la Sûreté du Québec qui a pris le relais de l’armée dans le dossier qui est maintenant traité comme une enquête sur des personnes disparues.