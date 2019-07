Un octogénaire porté disparu à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 83 ans porté disparu depuis dimanche soir dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies, à Montréal.

En visite à Montréal, Salvatore Commisso a été vu pour la dernière fois dimanche vers 18 h 30 dans un dépanneur situé sur l’avenue André Ampère et n'a pas été revu depuis. Il pourrait être désorienté étant donné qu’il ne connaît pas le secteur. Ses proches s’inquiètent pour sa santé et sa sécurité.

M. Commisso parle italien et anglais. Il mesure 1,65 m (5 pi 5 po) et pèse 64 kg (140 lb). Il a les yeux bruns, les cheveux blancs et porte des lunettes de vue.

Au moment de sa disparition, il portait une camisole blanche, un jeans bleu foncé et des souliers de sport noirs.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant sa disparition peut le faire en composant le 911 ou de façon anonyme et confidentielle au 514 393-1133.