Une semaine moins chaude et ensoleillée

Les jours à venir s’annoncent ensoleillés et chauds, mais moins lourds que les précédents puisque les températures et le taux d’humidité seront beaucoup plus confortables.

Les avertissements de chaleur pour le sud du Québec ne sont plus en vigueur depuis dimanche après-midi et les températures sont retombées dans les normales de saison dans la nuit de dimanche à lundi.

À Montréal, un ennuagement est prévu pour la journée de lundi avec 40 % de probabilité d’averses tard en après-midi. Côté température, il fera un maximum de 24 °C avec un humidex de 28.

À Québec, la journée sera généralement ensoleillée avec un ennuagement attendu en mi-journée, il fera 23 °C en après-midi.

Mardi, un peu de pluie pourrait tomber en Beauce et en Estrie, des nuages et des éclaircies sont prévus pour la Gaspésie tandis que les autres régions profiteront de beaucoup de soleil. À Montréal comme à Québec, cette journée sera ensoleillée et le mercure affichera respectivement 27 °C et 26 °C.

Les journées de mercredi, jeudi et vendredi seront également ensoleillées et les températures resteront dans les normales de saison rendant les journées et les nuits plus agréables.