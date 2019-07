Une tribu isolée et menacée filmée dans la forêt

Une association de vidéastes indigènes a diffusé lundi, par l'intermédiaire de l'ONG Survival International, une vidéo d'images rares des Awa, une tribu isolée de la forêt amazonienne menacée par des trafiquants de bois.

La vidéo de près d'une minute filmée dans l'État du Maranhao montre un jeune homme torse nu, colliers marron autour du cou et machette à la main, regarder autour de lui et s'éloigner de la caméra lorsqu'il sent une présence étrangère.

«Seule la clameur mondiale peut empêcher un génocide», explique Stephen Corry, directeur de Survival International, dans un communiqué.

Les images ont été filmées par un membre d'une autre tribu, les Guajajara, qui fait par ailleurs partie du collectif de vidéastes indigènes Midia India.

«Nous les avons filmés sans leur demander leur autorisation, mais nous savons à quel point il est important de les montrer en image. Si le monde ne les voit pas, ils seront assassinés par les trafiquants de bois», affirme Erisvan Guajajara, porte-parole de Midia India.

Les Guajajara, au nombre d'environ 14 000 dans le Maranhao, ont formé un groupe nommé les «Gardiens de la forêt», qui vise à défendre les territoires indigènes menacés par l'exploitation illégale du bois et l'expansion agricole.

Ils transmettent notamment les données GPS de zones où sont retrouvés des troncs découpés et viennent en aide aux pompiers lors d'incendies de forêt.

Les Guajajara sont aussi devenus de fait protecteurs des Awa, tribu isolée qui ne compte que quelques dizaines de membres.

«Nous utilisons ces images comme un appel au secours», résume Erisvan Guajajara.

La Constitution brésilienne dispose que les peuples autochtones ont droit à des terres leur étant réservées, où toute exploration minière ou exploitation agricole non traditionnelle est interdite.

Mais le président d'extrême droite Jair Bolsonaro, arrivé au pouvoir en janvier et fortement soutenu par le puissant lobby de l'agro-négoce, remet en cause ce concept en mettant en valeur le fait que les indigènes doivent être «intégrés à la société» et non «confinés comme dans un zoo».

Vendredi, lors d'une rencontre avec des journalistes de médias internationaux, le chef de l'État a accusé des groupes étrangers «de vouloir que les indigènes demeurent dans un état préhistorique, sans accès à la technologie et aux merveilles de la modernité».

Il a également remis en cause les données de l'Institut national de recherche spatiale (INPE), organisme public qui fait état d'une augmentation de 88% de la déforestation au Brésil en juin par rapport à juin 2018.