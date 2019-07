De longues minutes d’angoisse pour des parents du camp de jour

Les parents de plusieurs enfants qui se trouvaient dans les autobus qui ont pris feu mardi matin à Saint-Eustache ont vécu de longues minutes d’attente, remplies d’incertitude et d’angoisse, avant d’avoir la confirmation que leurs petits trésors se portaient bien.

Les parents d’enfants du camp de jour de Brossard qui prenaient part à la sortie à la plage d’Oka peuvent communiquer avec Services Brossard au 450-923-6311 pour avoir de l’information.

Les images de l’incendie, captées par de nombreux internautes et transmises via notre page Facebook, ont de quoi effrayer. On y voit les deux autobus jaunes flamber violemment, un épais panache de fumée noire se dégageant des carcasses de métal.

Pour une mère rencontrée par TVA Nouvelles à l’hôpital où les enfants ont été conduits, son sang n’a fait qu’un tour quand elle a su que les enfants à bord provenaient de la Rive-Sud et qu’ils se rendaient à Oka.

«J’étais en pause au travail, je regardais sur Facebook, et c’est la publication de TVA que j’ai vue en premier, raconte-t-elle. J’ai tout de suite pris mon auto et je suis partie.»

La femme a appelé le camp de jour à de multiples reprises pour savoir si c’était bien l’autobus de sa fille. En chemin, elle a réussi, grâce à la Ville et au site TVANouvelles.ca, à savoir que tous les enfants qui se trouvaient dans les autobus allaient bien et qu’ils avaient été transportés à l’hôpital par mesure préventive.

«C’était très difficile, je n’ai pas eu d’appel pendant trois heures de temps, témoigne-t-elle. [...] Je ne sais même pas comment vous expliquer le mal que j’avais en dedans, de ne pas savoir.»

Elle salue d’ailleurs le travail d’évacuation des enfants par les moniteurs. «Selon ce que j’ai entendu, ils ont sorti les enfants et 10 minutes après, tout brûlait.»

Quand sa fille et elle se sont retrouvées, elles ont fondu en larme, sous le coup de l’émotion. Par chance, sa petite n’a rien.

«Quand je cherchais ma fille dans l’hôpital, je voyais qu’il y avait des enfants sur des civières, avec des collets au cou... Je suis encore en train de shaker», mentionne-t-elle.

La femme dit déjà avoir eu des excuses de la part de responsables du camp de jour pour ne pas avoir été contactée plus rapidement.