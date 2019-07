Des citoyens de Trois-Rivières en ont assez des travaux bruyants

Depuis des semaines, des citoyens d'un quartier résidentiel en développement à Trois-Rivières en ont assez et se disent excédés par les travaux d’une compagnie d'excavation.

Le problème perdure depuis deux étés et des plaintes ont été déposées à la Ville de Trois-Rivières. Des citoyens du quartier sont épuisés par le vacarme mené par le tamis et le va-et-vient constant de camions sur la rue P-Dizy Montplaisir qui est en développement.

Certains estiment que la compagnie d'excavation devrait faire le tamisage de la terre beaucoup plus loin des maisons.

L'entreprise a-t-elle le droit de tamiser sa terre à cet endroit? Difficile d’obtenir une réponse claire de la Ville.

Joint au téléphone, le conseiller du district de Sainte-Marthe, Daniel Cournoyer, comprend l'impatience des citoyens. «Nous sommes au courant du dossier. On s’en occupe. On veut trouver une façon de corriger la situation le plus rapidement possible», a-t-il mentionné.

Selon la compagnie qui est propriétaire des terrains, Développement Stoy-Broumont, le tamisage devrait cesser dans une semaine.

TVA Nouvelles a tenté de joindre le président de la compagnie d'excavation, mais il n'a pas rappelé.