Orchestre Métropolitain: Yannick Nézet-Séguin nous convie au pied du mont Royal

Pour son sixième concert estival au mont Royal, l’Orchestre Métropolitain (OM) quitte le sommet de la montagne et va installer ses lutrins quelques kilomètres plus bas, le long de l’avenue du Parc. «Près de la statue et des tam-tams», précise le chef de l’ensemble, Yannick Nézet-Séguin, un sourire dans la voix.

C’est tout simplement pour répondre à la demande que l’Orchestre Métropolitain a choisi d’emmener ses instruments ailleurs en 2019. Au fil des cinq dernières années, le belvédère du mont Royal est devenu trop exigu pour contenir le grand achalandage que générait le tête-à-tête avec Nézet-Séguin et l’OM, d’où le déménagement.

«On a décidé d’y aller en grand pour recevoir tout Montréal», s’enorgueillit Yannick Nézet-Séguin en entrevue.

Donner son coeur

Ce jeudi 25 juillet, c’est donc à l’angle des avenues Du Parc et Des Pins que les Montréalais convergeront pour savourer le cadeau annuel que leur offre l’OM, qui sera cette année animé par Pénélope McQuade.

Le spectacle reposera sur une symphonie complète, en quatre mouvements, articulée autour de la «Symphonie no 5», de Tchaïkovski, de la «Suite no 1», de «Peer Gynt», d’Edvard Grieg, et du «Boléro» de Ravel. C’est un programme semblable à ce que les abonnés de l’institution peuvent entendre en salle en saison régulière.

«Peu après mon arrivée avec l’Orchestre Métropolitain (qu’il dirige depuis 2000, ndlr), on a fait le pari de défaire l’idée que, l’été, il ne faut offrir que des pièces de cinq minutes, sinon les gens ne seront pas contents», explique Yannick Nézet-Séguin.

«Graduellement, j’ai amené notre public montréalais à aimer entendre des symphonies complètes. Pour ce faire, je choisis des symphonies que je trouve particulièrement belles, énergiques, impressionnantes. La "Symphonie no 5" de Tchaïkovski est l’une de mes œuvres préférées depuis que je suis tout petit, depuis que j’écoute de la musique. J’ai l’impression que le fait de pouvoir la diriger va rehausser les couleurs et le son de l’Orchestre Métropolitain et permettra aux gens de goûter à la même passion que j’avais quand j’étais petit».

Yannick Nézet-Séguin évite toutefois soigneusement d’affirmer qu’il «démocratise» ainsi son art, verbe souvent accolé aux initiatives offrant une vitrine au grand public sur la musique classique.

«Chaque citoyen d’une ville peut se sentir bienvenu à écouter la musique qu’on offre, à voir en concert une centaine de musiciens se démener sur scène pour donner leur coeur, leur âme et leur savoir-faire, communier ensemble et communiquer leur amour de la musique. Je suis contre le concept qui veut que la musique soit élitiste. Pour moi, en allant au milieu de la ville, en plein été, on sait qu’on rejoint un public différent, mais pour moi, c’est juste d’élargir notre portée et de pouvoir toucher l’émotion des gens à travers la musique.»

Un été à Montréal

En poste à la direction musicale du Metropolitan Opera de New York depuis bientôt un an («la première saison a été vraiment intense, dans le bon sens, j’ai hâte d’y être encore plus souvent», souligne-t-il), directeur musical de l’Orchestre de Philadelphie et directeur artistique et chef principal de l’Orchestre Métropolitain de Montréal, Yannick Nézet-Séguin voyage évidemment beaucoup. Seulement dans la première semaine d’août, il se produira à Salzbourg, Saint-Sauveur, l’Île-des-Sœurs, New York et... Granby.

Or, il soutient en riant que son mois d’août est «quand même facile». Le fait de se produire avec ses propres ensembles, ses «familles», comme il dit, ici comme aux États-Unis, et d’avoir ses pied-à-terre tant à Montréal, qu’à New York et Philadelphie, facilite son mode de vie nomade.

«Ça me donne l’énergie d’avoir l’horaire que j’ai. Plus je fais de musique, plus je suis heureux», décrète le prodige de 44 ans, qui dit être «basé à Montréal» cet été, et qui a récemment profité de dix jours de vacances aux abords du Canal Lachine et au chalet de ses parents, à Lanaudière.

Le concert de Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre Métropolitain au pied du mont Royal aura lieu ce jeudi 25 juillet, à 20 h. Plusieurs rues seront fermées pour l’occasion. L’organisation invite les gens à utiliser les transports en commun pour s’y rendre. L’événement sera annulé en cas de pluie persistante.