Tim Hortons ouvre son premier «café d’innovation»

Tim Hortons va ouvrir, jeudi, son premier «café d’innovation» au centre-ville de Toronto, au rez-de-chaussée de l'Exchange Tower.

Dans un communiqué de presse publié mardi, l’entreprise décrit ce nouveau restaurant comme étant «une interprétation moderne de la marque Tim Hortons» et un lieu pour tester «de nouveaux produits ainsi que des technologies novatrices».

Le «Tim Hortons 130 King» sera ouvert 24 heures sur 24 et les clients pourront également y retrouver les classiques du menu de Tim Hortons.

Le décor de ce nouveau restaurant promet d’être «tout à fait unique» avec un design conçu sur le thème du hockey.

Le café mettra également à l’essai des initiatives susceptibles d’être déployées dans d’autres restaurants à travers le pays. Il mettra notamment à l’essai un gobelet fabriqué avec 30 % de matières recyclées, des couvercles sans paille pour les boissons froides, des pailles en carton, des bâtonnets en bois, l’utilisation de vaisselle de porcelaine et de verre pour les clients qui consommeront sur place et des emballages et ustensiles à emporter entièrement recyclables et 100 % compostables.

Les portes du «Tim Hortons 130 King» ouvriront jeudi après une cérémonie d’inauguration, vers 8 h. Les 300 premiers clients pourront participer à un tirage au sort et gagner plusieurs lots, tels qu’un voyage, des chandails autographiés de Sidney Crosby, de Nathan MacKinnon ou encore des billets pour les Blue Jays de Toronto et des billets pour les Raptors de Toronto.