Un an plus tard, Labrieville se remet encore du feu de forêt

Il y a un an à Labrieville, un gros feu de forêt faisait rage. Un coup dur pour la zone d’exploitation contrôlée (ZEC) de Labrieville et les 21 propriétaires de chalets brûlés.

Le brasier a détruit le chalet que Guy Desjardins avait construit avec son père dans les années 1960.

«Disons que c’est assez décourageant. Avec toute l’énergie qu’on a mise pour bâtir ça. Et là de voir le désastre complet», lâche-t-il.

Et ce dernier n’a pas l’intention de reconstruire. «Premièrement, je ne pourrais pas reconstruire à la même place, parce que j’étais tout en bois rond», en ajoutant qu’à son âge, il n’a plus l’énergie pour reconstruire. Il a plutôt cédé son terrain à sa fille, qui pourrait bâtir une nouvelle habitation un jour.

Guy Desjardins n’est pas le seul à refuser de reconstruire. On sait que sur la ZEC, 21 des 98 chalets ont été complètement démolis par les flammes.

La ZEC s’en remet lentement

Coup dur pour les propriétaires, mais aussi pour la ZEC, qui a dû fermer pendant plusieurs semaines.

«Ça a été très difficile pour les membres. Les gens ont été très inquiets, et moi aussi, de savoir si l’on allait se relever de cet incendie-là, avoue Laurier Goulet, le président de la ZEC. Oui, on est en train de se relever de cet incendie-là. Les gens sont soulagés de voir que la ZEC et son conseil d’administration continuent de travailler pour retrouver un rythme de croisière ».

La ZEC de Labrieville reste optimiste pour l’avenir. Elle a même un projet de yourtes pour diversifier ses revenus.

Pas le plus gros feu que la Côte-Nord ait connu

Même s’il a frappé l’imaginaire, cet incendie qui a ravagé près de 13 000 hectares de forêt n’est pas le plus imposant que la Côte-Nord ait connu.

«On est à 10 fois moins de superficie touchée [que les feux de 1991]», relativise Isabelle Gariépy, porte-parole de la SOPFEU.