Bell Média achète V

Bell Média a annoncé, mercredi matin, avoir conclu une entente avec les actionnaires du Groupe V Média pour l'acquisition de la chaîne de télévision généraliste V et de ses actifs numériques, dont le service de vidéo sur demande soutenu par la publicité, Noovo.ca.

La transaction demeure toutefois sujette à des approbations réglementaires habituelles. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés.

«À la suite de l'annonce d'aujourd'hui, Bell Média accueille une chaîne généraliste de langue française dans son portefeuille, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les téléspectateurs, les annonceurs et les créateurs de contenu au Québec», a déclaré Karine Moses, présidente de Bell Média.

Cette acquisition va consolider l'omniprésence de Bell dans le monde des médias. Avec des émissions populaires comme «Occupation double», «L'amour est dans le pré», et «Un souper presque parfait», V Média possède et dirige des stations de télévision à Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières, en plus de ses stations affiliées de Gatineau, Rivière-du-Loup et Val-d'Or.

Dans le reste du Canada, l'entreprise compte déjà 30 stations traditionnelles de télévision, dont le réseau CTV ainsi que des chaînes spécialisées.