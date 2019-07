Carmant veut interdire les jujubes et le chocolat au pot au Québec

Ceux qui attendaient l’arrivée du chocolat et des jujubes au pot sur les tablettes de la SQDC seront déçus: le ministre Lionel Carmant veut en interdire la vente au Québec, même si ces produits seront légalisés par Ottawa vers la fin de l’année.

Dans un communiqué diffusé en pleines vacances de la construction, mercredi, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux juge «insuffisantes», les mesures annoncées il y a plus d'un mois par le gouvernement fédéral en vue de la légalisation prochaine des produits comestibles du cannabis et autres produits dérivés.

Souhaitant «réduire la banalisation du cannabis», le ministre caquiste a dévoilé les grandes lignes de sa proposition visant à resserrer le cadre réglementaire fédéral qui doit entrer en vigueur le 17 octobre prochain. Santé Canada a toutefois annoncé que les produits comestibles ne pourront se retrouver sur les tablettes avant la mi-décembre.

«Pour réduire les risques d’intoxication involontaire chez les enfants, nous proposons d’interdire la vente de produits attrayants pour ceux-ci comme le chocolat ou les jujubes», a déclaré le Dr Carmant.

Québec veut notamment:

- Interdire la vente des friandises, des confiseries, des desserts, incluant le chocolat, et de tout autre produit attrayant pour les mineurs

- Permettre la vente d’extraits de cannabis, mais ne pas autoriser l’ajout d’additifs ni d’aucune autre substance destinés à modifier l’odeur, la saveur ou la couleur de l’extrait de cannabis.

- Interdire la vente de cannabis à usage topique, « pour le moment ».