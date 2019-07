Chauffeur de taxi victime d’un «crime haineux»: le présumé agresseur libéré

L’homme accusé d’un crime a «connotation raciste» pour avoir blessé à l’arme blanche un chauffeur de taxi d’origine arabe, en fin de semaine, a pu recouvrer la liberté moyennant de sévères conditions.

La sortie du chauffeur de taxi dénonçant avoir été agressé «parce qu’il est arabe», dans les médias sociaux, n’aura pas suffi à convaincre le juge de garder incarcéré l’auteur présumé de l’attaque. En fait, à aucun moment cette vidéo n’a été évoquée en salle d'audience.

Mardi, Keven Lavoie-Deschênes s’est présenté devant le juge Sébastien Proulx pour demander sa remise en liberté pendant les procédures. L’homme est accusé de voies de fait avec lésion à la suite d'un affrontement survenu vendredi devant la bibliothèque Gabrielle-Roy.

Des témoins ainsi que le plaignant ont rapporté que Lavoie-Deschênes et sa conjointe avaient d’abord crié au chauffeur de taxi: «Criss d’importé, retourne dans ton pays!» Après une altercation entre les deux hommes, le chauffeur de taxi a été blessé sous le bras à l'arme blanche.

Décapsuleur

L’accusé reconnaît avoir eu en sa possession un «décapsuleur» muni d'une chaîne et lui servant à se défendre, mais a indiqué ne pas l’avoir utilisé. Lavoie-Deschênes dit tout de même avoir agi en légitime défense en poussant le plaignant, qui le menaçait «de lui casser les deux jambes».

Alors que la poursuite considère que ce crime a une «connotation raciste ou haineuse» et que le plagiant a formulé les mêmes propos dans une vidéo publiée sur YouTube, l’accusé soutient que ce n’est pas «à cause de son ethnie» qu’il a d’abord interpellé le plaignant. Il s’avère qu’une querelle avait déjà éclaté entre les deux hommes en raison d’une course jugée trop coûteuse.

Remis en liberté

Après avoir réfléchi pendant la nuit, le juge Proulx a décidé de remettre l'accusé en liberté, bien que le crime reproché à ce dernier soit passible de 10 ans d’emprisonnement. L’homme de 33 ans qui a une contrainte sévère à l’emploi à la suite d’une fracture du crâne n’a eu «aucun rendez-vous avec les tribunaux» depuis 13 ans.

Malgré les «propos inacceptables que [Lavoie-Deschênes a] admis», le juge ne croit pas que les circonstances nécessitent la détention de l'accusé. Sans «minimiser les conséquences», le juge a fait valoir que la blessure de la victime était également modeste.

Des conditions sévères – se rapporter au poste de police deux fois par semaine, respecter un couvre-feu de 20h à 7h30 et éviter le quadrilatère de la bibliothèque Gabrielle-Roy – ont été imposées à l’homme qui, à la suite de la décision, pleurait. «Les policiers vont vous reconnaître», a averti le juge avant que Lavoie-Deschênes ne quitte les lieux.