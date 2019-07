Entente de principe entre la SAQ et les employés de son centre administratif

Après deux semaines de négociation, la direction de la SAQ a conclu mercredi une entente de principe avec les employés de son centre administratif.

Si la convention collective venait à être approuvée, elle serait en vigueur jusqu’en 2025, a informé le Syndicat du personnel technique et professionnel de la Société des alcools du Québec (SPTP-SAQ), affilié à la CSN. Une assemblée générale sera convoquée en septembre prochain.

La nouvelle entente est d’ordre monétaire et comprend notamment une augmentation de salaire, qui n’a cependant pas été précisée. Les syndiqués connaîtront les détails dans la prochaine semaine, a assuré le SPTP-SAQ dans une déclaration officielle.

À Québec, on se réjouit que les parties patronale et syndicale en soient venues à s’entendre.

«Le gouvernement félicite les parties patronale et syndicale pour cette entente, qui a été conclue sans perturber les services à la clientèle. Il s'agit d'un autre exemple qu'il est possible de dégager une entente bénéfique pour tout le monde quand les deux parties concentrent les efforts à la table et font preuve de compromis», a indiqué le cabinet du président du Conseil du trésor, par communiqué.