Et si la ceinture de sécurité avait été obligatoire dans les autobus?

Sur les 83 enfants à bord des autobus scolaires en flammes sur l’autoroute 640 mardi, des dizaines ont été transportés à l’hôpital pour soigner des blessures mineures. Le bilan aurait-il été le même si le port de la ceinture de sécurité avait été obligatoire. Plusieurs en doutent.

«Libérer les enfants de leurs attaches et de les sortir, ça aurait été beaucoup plus compliqué, c’est évident», affirme Michel Galland, PDG des Autobus Galland, qui a plus de 40 ans d’expérience dans le domaine.

M. Galland explique que les enfants sont protégés sur la route puisqu’ils sont enclavés entre deux bancs capitonnés.

«Le seul et unique cas d’accident où la ceinture est valable, c’est quand il y a capotage ou quand l’autobus verse sur le côté», indique Martin Bureau de la Fédération des transporteurs par autobus.

En janvier dernier, le ministre fédéral des Transports Marc Garneau souhaitait que le port de la ceinture de sécurité devienne rapidement obligatoire dans les autobus scolaires. Toutefois, on se questionnait déjà sur les problèmes que cela causerait en cas d’évacuation d’urgence.

Un comité de travail de députés avait ensuite écarté cette recommandation après une analyse.

Le dernier accident mortel impliquant un autobus scolaire au Canada remonte à 2008, et à 1986 au Québec.