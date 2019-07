La cagnotte de vendredi sera de 66 M$

Personne n’a mis la main sur le gros lot du Lotto Max, mardi soir, et aucun Maxmillion n’a été remporté.

Ainsi, le tirage du Lotto Max de vendredi offrira une cagnotte de 66 millions $, soit un gros lot de 60 millions $ et six Maxmillions (six lots de 1 million $).

Depuis le lancement du Lotto Max, 27 gros lots ont été remportés au Québec, dont un de 65 millions $, le plus important gros lot jamais gagné au Québec. Ces 27 cagnottes ont totalisé plus de 1 milliard $. Outre ces gros lots, 132 Maxmillions ont également été remportés dans la province.