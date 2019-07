Le camionneur brûlé est toujours dans le coma

Le camionneur dont la benne a accroché des fils électriques de 25 000 volts mercredi à Trois-Rivières est toujours dans le coma, mais dans un état stable, ce qui donne de l’espoir à ses proches.

«Il retourne au bloc opératoire aujourd’hui [pour une seconde opération]. Il a passé une belle nuit. Il est toujours dans un état critique, mais stable», a expliqué très brièvement sa fille Roxanne Richard.

Le père de trois enfants est actuellement traité dans une unité des grands brûlés à Québec.

Le camionneur André L’Heureux est dans le coma après que la benne levée de son camion eut touché à des fils électriques mardi à Trois-Rivières.

Mardi, le camionneur d’expérience André L’Heureux, du Groupe Neault, s’affairait à livrer du gravier en bordure d’une voie ferrée près du boulevard des Chenaux, à Trois-Rivières.

Une grande partie du chargement était déversée et la benne du camion était complètement levée lorsqu’elle a touché la ligne électrique de 25 000 volts. Puis, l’habitacle du camion a pris feu.

Les autorités ignorent si les graves blessures du sexagénaire sont dues à l’électrisation du camion ou aux flammes.

«On va enquêter. Nous sommes toujours en collecte d’informations. On a saisi le camion et la benne pour expertise [mardi]», a précisé Audréane Lafrenière, porte-parole de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour la Mauricie-Centre-du-Québec.

Travaux suspendus

Les travaux de réfection de la voie ferrée sont maintenant suspendus. Mme Lafrenière a confirmé que la CNESST a demandé au maître d’œuvre du chantier, Chemins de fer Québec-Gatineau inc., de lui fournir une nouvelle méthode de travail plus sécuritaire.

Le camion ne devra jamais approcher la ligne électrique à plus de trois mètres.

Au lendemain du tragique événement, l’employeur de M. L’Heureux, le Groupe Neault, a réagi par voie de communiqué.

«Toute notre équipe est sous le choc à la suite de cet accident. Notre camionneur devait vider, mercredi matin, un chargement de pierres près de la voie ferrée... Nous laisserons la [CNESST] ainsi que la direction de la police de Trois-Rivières faire l’éclairage sur ce qui s’est passé, a fait savoir le directeur des opérations Luc Gendron. Pour le moment, toutes nos pensées sont avec notre employé et sa famille.»

Les résultats de l’enquête seront connus d’ici les six prochains mois.