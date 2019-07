Les Québécois font mieux que le reste du Canada pour gérer leur endettement

Il n’est pas toujours facile de joindre les deux bouts en cette ère de consommation effrénée, alors que les dépenses du tiers (33%) des Canadiens augmentent plus rapidement que leurs revenus. Mais les Québécois semblent mieux placer que le restant des Canadiens pour gérer leur endettement.

C’est ce qu’indique un sondage sur l’endettement commandé par la Banque Manuvie.

Ce coup de sonde révèle toutefois de bonnes nouvelles pour les Québécois, qui sont ceux (32%) étant le moins susceptibles d’avoir d’autres dettes qu’une hypothèque, comparativement à leurs homologues du reste du Canada (51%).

Les trois principales dettes des Québécois sont l’hypothèque (57%), les cartes de crédit (46%) et le prêt automobile (41%).

Les priorités financières des citoyens de la Belle Province, selon le sondage, ont trait à l’épargne en vue des vacances (35%), l’épargne pour la retraite (33%) et la provision de sous pour ne pas être pris au dépourvu en cas d’urgence (30%).

Pour contrôler leurs dettes, les Québécois réduisent d’abord les dépenses pour le superflu – bijoux, jeux vidéo, spa, etc. – (52%), réduisent les dépenses de divertissement – cinéma, resto, concerts – (44%), analysent les dépenses familiales et consolident les dettes à haut taux d’intérêt pour un prêt à un taux moindre (29%) et consultent un conseiller pour les aider (7%).

Pour parvenir à freiner leur endettement ou même à l’enrayer, les Québécois affirment, toujours selon le sondage, vivre selon leurs moyens disponibles (49%), se faire à manger au lieu de recourir aux restaurants (47%) et payer le montant total de la carte de crédit à temps (43%).

Le sondage a été réalisé en ligne, du 17 au 22 avril 2019, par Ipsos pour le compte de Banque Manuvie.

Quelque 2003 Canadiens âgés de 20 à 69 ans ont été interrogés. Ceux-ci provenaient de toutes les provinces et leur ménage avait un revenu supérieur à 40 000 $.