L’heure n’est pas encore venue d’investir dans SNC, dit Fitzgibbon

Le gouvernement caquiste n’a toujours pas l’intention d’investir dans SNC-Lavalin, qui se trouve dans une situation de plus de plus délicate. Québec ne ferme cependant pas la porte à ce scénario.

«Aujourd’hui, je ne vois pas le besoin, pour le gouvernement du Québec, d’intervenir au niveau financier», a déclaré aujourd'hui le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

Selon lui, l’entreprise montréalaise souffre d’abord et avant tout de problèmes d’exploitation. «Ce qu’il faut faire, c’est la restructuration des opérations, pour que SNC redevienne ce qu’elle était jadis», a-t-il estimé.

Vulnérable

Le ministre a toutefois reconnu qu’avec la dégringolade du cours de son action, SNC-Lavalin est plus susceptible de faire l’objet d’une prise de contrôle extérieure. «C’est sûr que chaque société qui voit son titre boursier chuter de façon importante est toujours vulnérable», a-t-il noté.

«S’il y avait une opération requise pour sauver [SNC] d’une offre hostile, nous pourrions intervenir, mais à ce moment-ci, on est plus un observateur, parce que le besoin n’est pas urgent, d’investir de l’argent, a ajouté Pierre Fitzgibbon. L’entreprise n’a pas besoin d’argent et on ne le voit pas à court terme... Mais il faut être attentif.»

Il reste que plusieurs analystes financiers et investisseurs craignent que SNC-Lavalin ne manque de liquidités dans les prochains mois. En avril, l’entreprise annonçait la vente d’une participation de 10% dans l’autoroute 407, en Ontario, pour 3 milliards de dollars, mais la transaction fait actuellement l’objet d’un litige devant les tribunaux.