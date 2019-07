Saguenay–Lac-Saint-Jean: un plus grand roulement dans les refuges pour animaux

Les gens qui veulent un animal de compagnie sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les refuges plutôt que vers les animaleries. C’est en tout cas ce que remarquent certains responsables de refuges du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Par exemple, un chaton peut rester quelques jours seulement dans un refuge avant de trouver preneur, alors que le séjour pouvait durer plusieurs mois avant. Même chose pour les chiens. Les chats adultes sont les bêtes pour lesquelles l’attente est la plus longue, mais on parvient généralement à leur trouver une famille en quelques mois.

«Les gens pensent à venir au refuge avant d’adopter un chaton à l'animalerie. Ils viennent nous voir et veulent donner une seconde chance à un animal adulte. De plus en plus de gens sont prêts à faire ce genre d’adoption», a expliqué Claudia Côté, directrice générale de la SPCA de Saguenay.

Les citoyens de la région seraient également mieux sensibilisés à l’enjeu de l’abandon, ce qui aurait pour effet de diminuer le nombre d’animaux en circulation.

«Un abandon responsable, c’est de venir porter son animal ici ou de le confier à une autre famille qui va en prendre soin. Un abandon que je ne trouve pas responsable, c'est de laisser son chat seul, à l’extérieur, en pensant qu’il va survivre», a dit Claudia Côté.

Malgré tout, le nombre d’admissions en refuge reste sensiblement le même pendant la période estivale.

La SPCA de Saguenay a reçu plus d’une centaine de bêtes en juin et 82 jusqu’ici en juillet. Heureusement, la demande est forte: à l’heure actuelle, seule une trentaine d’animaux attendent toujours leur nouveau propriétaire.