Trois astéroïdes sont passés près de la Terre aujourd’hui

Pas moins de trois astéroïdes sont passés près de la Terre mercredi, dont un était plus près que la Lune. La NASA indique toutefois qu’aucun d’eux ne représentait une menace.

L’astéroïde 2019 OD se trouvait à 357 538 kilomètres de la surface de notre planète. Il a un diamètre estimé entre 54 et 120 mètres. Selon les estimations, il est passé à 9 h 31 ce matin à une vitesse de 69 082 km/h.

Les deux autres astéroïdes, 2019 OE (à 966 401 km de la Terre) et 2015 HM10 (à plus de 4,5 millions de km de la Terre) sont également passés ce matin. Ils étaient moins volumineux et voyageaient à moins grande vitesse.

Ces observations démontrent que les outils pour observer les astéroïdes et prévoir leur trajectoire se sont grandement améliorés.

Les astronomes ont annoncé le mois dernier que, grâce aux télescopes, nous pouvions désormais avertir la population si elle se trouvait au point d’impact d’un astéroïde.

Les deux télescopes topographiques ATLAS, basés à Hawaï, scrutent tout le ciel sur deux nuits à la recherche d’astéroïdes pouvant frapper la Terre. Ils peuvent repérer de petits astéroïdes jusqu’à une demi-journée avant l’impact et les plus gros quelques jours plus tôt.

Trois autres astéroïdes passeront relativement près de la Terre avant la fin du mois de juillet.