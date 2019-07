Un nouvel organisme pour surveiller les activités de sécurité et de renseignement

Le gouvernement Trudeau a dévoilé mercredi les membres du nouvel Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR), présidé par le néo-démocrate Murray Rankin.

Indépendante, l’OSSNR est la nouvelle entité qui examine l'éventail complet d'activités du gouvernement du Canada en matière de sécurité nationale et de renseignement. Il pourra recevoir les plaintes du public.

L’OSSNR remplace le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS), qui avait le mandat depuis 1984 de superviser et d'examiner les opérations du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

À la tête de l'OSSNR, Ottawa a nommé comme président Murray Rankin, député fédéral néo-démocrate de Victoria, également en Colombie-Britannique, qui a annoncé en mars dernier qu’il ne sera pas candidat aux élections d’octobre prochain.

Outre Murray Rankin et Craig Forcese, professeur à la faculté de droit de l’Université d’Ottawa, les autres membres de l’Office sont des anciens membres du CSARS, à savoir Pierre Blais, L. Yves Fortier, Ian Holloway et Marie-Lucie Morin.

«Nous avons modernisé nos organismes de sécurité et de renseignement pour assurer la sécurité de notre pays et de tous les Canadiens», a souligné le premier ministre Justin Trudeau.

Le premier rapport annuel public de l'OSSNR sera déposé au Parlement en 2020.

L'arrivée de l’OSSNR, en vigueur depuis le 12 juillet, fait suite aux recommandations du juge Dennis O’Connor qui a présidé en 2004 une commission d'enquête sur la manière dont on avait traité le cas du Canadien Maher Arar, qui avait été arrêté par les autorités américaines en 2002 et envoyé en Syrie pour y être torturé. En 2007, le premier ministre Stephen Harper lui a présenté des excuses officielles et le Canada lui a versé 10,5 millions $.

Dans son rapport, le juge évoquait des lacunes du cadre de responsabilisation en matière de sécurité nationale.