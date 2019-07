Une demande d’action collective jugée «frivole»

Une avocate partie en guerre contre les principales compagnies de téléphonie mobile s’est fait couper l’herbe sous le pied par un juge qui a qualifié sa demande d’action collective de «frivole».

Me Marie-Kim Harvey, avocate criminaliste à Québec et cliente chez Rogers, déplorait les pratiques «trompeuses et illégales» des fournisseurs de sans-fil au Québec. Selon elle, les rabais offerts lors de la vente de services de téléphonie mobile contreviennent à la Loi sur la protection du consommateur.

Me Harvey demandait donc l’autorisation d’une action collective contre Vidéotron, Rogers, Fido, Telus, Koodo, Bell et Virgin Mobile. La requête visait toute personne domiciliée au Québec, ayant conclu «un contrat de téléphonie mobile depuis le 30 juin 2010 dans laquelle une indemnité de résiliation est prévue ou qui ont payé des frais de déverrouillage».

«Plutôt frivole»

En novembre 2014, Me Harvey s’est procuré un forfait cellulaire chez Rogers. On lui a offert un rabais de 500 $ sur un nouvel appareil Samsung Galaxy S5, qui en valait 700 $. En juin 2016, cinq mois avant la fin de son contrat, elle a appris qu’un forfait identique au sien coûtait moins cher pour un client qui fournissait son propre cellulaire.

On l’a informée qu’elle pourrait tirer profit d’une diminution des frais mensuels si elle remboursait le rabais reçu en 2014. Elle a donc payé 104 $, ce qui a fait fondre sa facture de 10 $ par mois. Selon elle, Rogers n’octroyait donc pas un réel rabais, mais percevait plutôt chaque mois auprès de ses clients «un montant relié directement au remboursement du coût de l’appareil».

Une conclusion à laquelle le juge Thomas M. Davis n’adhère pas. Le recours est «plutôt frivole», écrit-il dans une décision rendue la semaine dernière, rejetant la demande.

Contrat non lu

D’abord, l’avocate n’a fait valoir aucune preuve démontrant que la réduction des frais mensuels représente un recouvrement du rabais consenti.

Et «ce n’est point évident que le forfait offert en 2014 à une personne avec son propre téléphone aurait été différent de celui offert au client qui achète son téléphone», poursuit-il, ajoutant que Me Harvey a admis en cour ne pas avoir vraiment lu le contrat ni posé de questions au représentant de Rogers, en 2014.

Dans la même demande d’action collective, Alexandre Pigeon, qui s’est procuré un téléphone sur le site web de petites annonces Kijiji, visait Rogers pour les frais de déverrouillage de 57 $ effectué par un tiers. Pourtant, il a été incapable de fournir des factures prouvant que le téléphone provenait à l’origine de ce fournisseur.

M. Pigeon est d’ailleurs le beau-frère d’un des avocats au dossier en demande, Me Maxime Ouellette, a soulevé le magistrat qui qualifie cette relation de «troublante».