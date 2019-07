Une serre urbaine au cœur de Montréal

Une serre communautaire située au coeur de Montréal offre une option d’alimentation de proximité et de qualité dans le quartier Centre-Sud, auparavant considéré comme un désert alimentaire.

Initiée par la population locale, le projet de serre a vu le jour grâce à des demandes de citoyens, a expliqué Maxime Comeau, chargé de projet agriculture urbaine de Notre Quartier nourricier. La serre Emily-de-Witt, située dans le parc Walter-Stewart, produit depuis 2017 des aliments de qualités pour répondre aux besoins du quartier.

«On était dans un désert alimentaire ici. Les seules épiceries qu’il y avait, c’était par exemple un IGA, quelque chose qui était peut-être plus loin ou moins accessible pour les gens sans voiture», a détaillé M. Comeau.

Notre Quartier nourricier exploite la serre en partenariat avec l’arrondissement de Ville-Marie et différents organismes communautaires comme le Sentier Urbain, la Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud et le Carrefour alimentaire Centre-Sud.

Trois phases

Au printemps, la serre amorce ses activités en produisant des plants de légumes, qui seront surtout vendus en mai aux citoyens lors de la Foire de l’agriculture urbaine, à deux pas du métro Frontenac. Le reste est réservé «aux organismes communautaires qui sont partenaires et qui décident de partir des jardins communautaires».

La saison estivale est ensuite consacrée à la production maraîchère. Les produits sont dirigés vers le Marché solidaire Frontenac. Cette année, des aubergines, des concombres, des haricots, des tomates et des poivrons ont été mis en vente.

Quelques essais ont aussi été tentés dans la serre, comme des melons grimpants ou encore des piments forts. «On veut donner la possibilité aux gens d’apprendre sur diverses cultures. On voit un besoin de diversifier notre production. On diminue notre rentabilité, mais on offre une plus grande variété sur le plan éducatif», a souligné M. Comeau.

Les gestionnaires espèrent maintenant, avec les partenaires du projet, développer une troisième phase axée sur l'éducation. «On va l’essayer pour la première fois. Ça risque d’avoir un mandat plus éducatif, avec une production de légumes-feuilles», a expliqué le chargé de projet.

Impacts sociaux

Des emplois sont également offerts aux personnes avec un parcours atypique. «Durant la production des plans, c’est eux qui sont vraiment chargés de la production», a souligné Maxime Comeau

Selon M. Comeau, le projet a un impact sur la cohésion sociale du quartier. «La serre dans le quartier Centre-Sud est en train de devenir, un peu, un point de ralliement des citoyens. Les gens développent un sentiment d’appartenance.»

L’endroit offre également «un milieu de vie éducatif hors du commun à Montréal», s'est-il enthousiasmé.