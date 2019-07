Complot d'extorsion: quatre arrestations de la GRC au Québec

La Gendarmerie royale du Canada a arrêté mercredi quatre Québécois qui seraient liés à un réseau interprovincial de trafic de drogue entre le Québec et la Nouvelle-Écosse.

Steven Sarti, 33 ans, de Brossard; Stephen Sewell, 27 ans, de Longueuil; Dalibor Saric, 29 ans, de Sherbrooke, et Ugo Emmanuel Salvail-Gonzalez, 30 ans, font tous face à un chef d'accusation de complot d'extorsion pour avoir voulu obtenir de l'argent par le biais de menaces, accusations ou violence.

Ils ont comparu mercredi au palais de justice de Sorel-Tracy.

«Selon l'enquête, entre les 8 et 13 novembre 2018, les quatre individus auraient comploté en vue de récupérer une dette de drogue s'élevant à 250 000 $, a fait savoir la GRC. Ils auraient convenu que des projectiles d'arme à feu seraient tirés en direction de la résidence d'un tiers afin de mettre de la pression sur des individus et accélérer le remboursement de la dette.»

Les quatre ont été interceptés juste avant de commettre leur geste.

Sarti avait alors été arrêté puis accusé en raison de son implication dans une histoire d’importation de cocaïne et de fentanyl, a souligné le corps policier. Sewell et Gonzalez avaient été libérés.

Dans le cas d’Ugo Emmanuel Salvail-Gonzalez, il était déjà incarcéré à la prison de Sherbrooke pour une autre affaire au moment de l’arrestation.

Stephen Sewell n’a pas été libéré, mais son audience a été reportée à vendredi tandis que Steven Sarti et Dalibor Saric ont libéré sous caution.

Les quatre vont comparaître de nouveau, le 7 octobre prochain, au palais de justice de Sorel-Tracy.

Les arrestations de cette semaine ont été faites dans le cadre de l'enquête C-Hackberry qui découle du projet Hackberry du Groupe fédéral des crimes graves et du crime organisé (GCGCO) de la GRC en Nouvelle-Écosse et de l'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé (UMECO) à Montréal ciblant le trafic organisé de fentanyl et de cocaïne entre le Québec et la Nouvelle-Écosse.

Elle a notamment permis de démanteler un réseau de distribution de drogue destinée à la Nouvelle-Écosse, «dont les opérations étaient dirigées par un individu incarcéré à l'Établissement de Donnacona au Québec», a précisé la GRC. Il s’agit de Jeffrey Robert Jr. Colegrove.