Des policiers arrosés déclenchent une polémique

Le président américain Donald Trump a reproché au maire de New York Bill de Blasio de ne pas soutenir sa police après que plusieurs policiers ont été filmés en train de se faire arroser d'eau dans la rue.

Lors du premier des deux incidents intervenus le week-end dernier lors d'une vague de chaleur, des agents de police ont été filmés à Brownsville (Brooklyn) en train de s'éloigner d'un groupe dont certains membres les poursuivaient en leur jetant de l'eau.

L'un d'entre eux s'approche et déverse même un seau d'eau sur un des agents, qui semblent ne pas réagir.

Une autre vidéo montre deux policiers en train de procéder à une interpellation dans le quartier de Harlem, lorsque des individus projettent, là aussi, de l'eau dans leur direction. L'un d'entre eux jette même un seau vide sur un officier.

Les images ont suscité l'émoi au sein du NYPD, la police de New York, mais aussi bien au-delà. De nombreuses personnalités de la société civile new-yorkaise ont affirmé leur soutien à la police et dénoncé ces incivilités.

La police a depuis indiqué avoir interpellé trois personnes suspectées d'avoir pris part aux incidents.

«Nous aimons nos agents de police, partout dans notre grand pays», a commenté jeudi le président américain sur Twitter, qualifiant les incidents de «honte totale».

«Il est temps que le maire Bill de Blasio prenne la défense de ceux qui nous protègent et s'engagent pour nous», a ajouté Donald Trump.

Bill de Blasio s'était déjà exprimé à plusieurs reprises sur le sujet ces derniers jours, estimant qu'il s'agissait de «faits sérieux», pouvant mener à une inculpation.

«New York est la grande ville la plus sûre des États-Unis et nous y sommes parvenus parce que nos agents et les habitants ont collaboré pour faire descendre la criminalité à des niveaux historiquement bas», a répondu Bill de Blasio à Donald Trump, également sur Twitter.

«Donald Trump ne connaît rien à sa ville d'origine», a-t-il poursuivi. «Il n'a jamais vécu une vraie vie de New-Yorkais. Il devrait arrêter de tweeter et se concentrer sur ce qu'il sait faire: regarder la télévision tout en assurant travailler.»