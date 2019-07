Encore un mois avant la fin des retards dans la collecte des ordures

La collecte des matières résiduelles continue de causer des maux de tête à plusieurs résidents et commerçants, à Québec. Ces derniers devront s’armer de patience, puisque la Ville n’anticipe pas un retour à la normale avant la fin du mois d’août.

La Ville de Québec concède que la collecte résidentielle continue de poser problème, principalement dans le nord de Beauport et dans le secteur de Saint-Émile. Mais la situation s’améliore et toucherait désormais une vingtaine de rues, insiste la Ville.

Nombreux clients commerciaux

S’agissant de la collecte des immeubles à logements et commerciaux, tous les arrondissements sont affectés à divers degrés, à l’exception de celui de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, qui est épargné, d’après la Ville.

Les arrondissements les plus affectés sont ceux des Rivières et de Charlesbourg. Ailleurs, on parle de pépins plus ponctuels. «Selon les semaines, on évalue [qu’] entre 500 et 1000 clients [sont] affectés par les retards», dit Wendy Whittom, conseillère en communication à la Ville de Québec.

La Ville a mis à jour son site web et a mis en place un message automatisé sur la ligne 3-1-1 pour informer les citoyens de ces nouveaux retards. Pour améliorer la situation, la collecte est prolongée tous les jours jusqu’à 20 h.

Malgré tout, il faudra se montrer patient puisque «le rétablissement complet est attendu pour la fin du mois d’août», selon Mme Whittom.

La Municipalité peine à ramasser les déchets sur son territoire depuis le début du mois de juillet. Les ralentissements touchaient alors environ 7 % du territoire. Ils concernent maintenant environ 2 % du territoire.

Plusieurs causes

Plusieurs causes se conjuguent pour expliquer ces retards. Au départ, la Municipalité évoquait les nombreux déchets générés par les déménagements et la pénurie de main-d’œuvre.

Aujourd’hui, «ce n’est pas tant des restes de déménagement qu’un cumul dû aux nombreux retards accumulés dans les collectes», explique la porte-parole de la Ville. Le problème est aussi accentué à cause de la période des vacances.

Le manque de camions serait aussi en cause. «Nous sommes vulnérables si un bris survient sur un camion sur la route. De nouveaux retards peuvent alors être engendrés», explique Mme Whittom.

Il est à noter que la situation est revenue à la normale en ce qui concerne la collecte des monstres.

La Ville pointe du doigt l’un de ses fournisseurs, Sani-Terre Environnement, qui a déjà écopé de sanctions pour ne pas avoir atteint les exigences de la Ville.

La collecte des ordures connaît des ratés à Québec depuis quelques années. Dans son rapport annuel pour l’année précédente, en juin dernier, le vérificateur général de la Ville de Québec, Michel Samson, avait d’ailleurs conclu que «les mesures mises en place pour donner suite avec efficacité et efficience aux plaintes des citoyens ne sont pas suffisantes».

Début juillet, la Municipalité faisait connaître son intention de reprendre à l’interne la collecte des ordures dans l’arrondissement de Beauport.

– Avec la collaboration de Stéphanie Martin