Interdiction des produits de cannabis comestibles: l’industrie dénonce le gouvernement Legault

La décision du gouvernement Legault d’interdire la commercialisation au Québec de friandises, de confiseries, de desserts et de tout autre produit à base de cannabis attrayant pour les mineurs ne fait pas l’affaire des producteurs de ce secteur naissant.

L’Association québécoise de l’industrie du cannabis (AQIC) dénonce ce projet de règlement qu’elle qualifie de «coup de semonce» non seulement pour les nouveaux joueurs du cannabis, mais pour toutes les entreprises de la Belle Province.

Selon l’AQIC, «le projet de règlement se veut un avertissement aux joueurs qui projettent d’investir dans la province illustrant un climat réglementaire imprévisible et propice à des changements sans consultation», a-t-elle précisé, par communiqué, jeudi, au lendemain de l’annonce du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

L’AQIC dit qu’elle aurait souhaité être consultée et croit que le gouvernement Legault préfère que l’industrie du cannabis se développe dans les autres provinces canadiennes.

Elle explique que non seulement la plupart des produits comestibles seront interdits à la vente au Québec, mais il faudra aussi ajouter dans le lot les crèmes contenant du CBD ou du THC, par exemple, lesquelles sont utilisées pour lutter contre l’arthrite.

Tous les produits comestibles et topiques seront pourtant en vente dès décembre prochain dans le reste du Canada, un nouveau marché dont les retombées sont estimées à 1,6 milliard $ d’un océan à l’autre, selon une étude récente de la firme Deloitte. Et au cours des cinq mois et demi ayant suivi la première portion de la légalisation du cannabis au pays, amorcée le 17 octobre 2018, le Québec a touché des recettes fiscales de 21,7 millions $, rappelle l’AQIC.

«Cette approche du gouvernement étonne quant à ses motifs, a dit Michel Timperio, président de l’AQIC. À ce titre, tous les médicaments pourraient être bannis au Québec. Il faut sensibiliser les utilisateurs sur l’importance de bien disposer des produits, comme ils doivent déjà le faire dans le cas de l’ensemble des produits pharmaceutiques. L’industrie souhaite collaborer à créer des emballages qui préviendront et qui rendront encore plus difficile l’accès.»

Enfin, soulignons que l’AQIC soutient que le bannissement annoncé par Québec va permettre au marché noir de développer tout ce qui touche aux produits comestibles et topiques au cannabis, poussant les consommateurs québécois dans les bras du crime organisé.