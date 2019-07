Novak Djokovic déclare forfait

Les partisans de tennis montréalais devront faire une croix sur le premier joueur mondial Novak Djokovic, qui s’est retiré de la Coupe Rogers.

Tennis Canada en a fait l’annonce jeudi, indiquant que la 12e raquette mondiale, soit l’Argentin Juan Martin del Potro, s’était également désisté du tournoi de catégorie Masters 1000.

Vainqueur du récent tournoi de Wimbledon, Djokovic a expliqué qu’il avait besoin de plus de repos avant d’amorcer sa saison sur surface dure, lui qui a disputé une exigeante finale de près de cinq heures face à Roger Federer à Londres.

«C’est avec regret que j’annonce mon retrait de la Coupe Rogers, a indiqué "Djoko", dans un communiqué. Avec le soutien de mon équipe, j’ai décidé de donner à mon corps plus de temps de repos et de récupération avant de revenir au jeu. J’aime le Canada et j’y ai beaucoup d’amis qui me font toujours sentir comme chez moi. J’attends donc avec impatience de revenir jouer devant vous à Montréal.»

Celui qui a maintenant 16 titres de Grands Chelems à son actif a remporté la Coupe Rogers à quatre reprises, dont deux à Montréal (2007 et 2011).

Pour sa part, del Potro est aux prises avec une blessure au genou qu’il a subie au tournoi de Queen’s lors d’une rencontre qui l’opposait à Denis Shapovalov. Il a été opéré à la rotule du genou droit.

Compréhensif

Le directeur de l’événement Eugène Lapierre aurait aimé pouvoir compter sur Djokovic, mais il a été compréhensif. Il a par ailleurs indiqué que l’Espagnol Rafael Nadal était maintenant le favori et que le Français Richard Gasquet et le Kazakh Mikhail Kukushkin obtenaient les places vacantes au sein du tableau principal.

«Nous aurions bien aimé que Novak puisse avoir une chance d’être couronné pour une troisième fois à Montréal, mais nous comprenons sa décision et nous lui souhaitons de récupérer rapidement pour le reste de la saison, a dit Lapierre. Dans le cas de del Potro, nous lui souhaitons un prompt rétablissement, lui qui a eu sa part de blessures avec lesquelles négocier au cours des dernières années. Nous espérons de tout cœur le revoir sur les courts dans un proche avenir.»

La Coupe Rogers se déroulera du 2 au 11 août prochain.