Un blessé grave dans une collision à Saint-Émélie-de-l’Énergie

Une collision survenue jeudi après-midi à Saint-Émélie-de-l’Énergie, dans Lanaudière, a fait au moins un blessé grave.

Pour une raison restant à déterminer, une camionnette qui circulait en direction sud sur la route 131 vers 16 h a dévié de sa voie dans une courbe et heurté de plein fouet un VUS qui venait en sens inverse.

La personne gravement blessée est le conducteur du VUS. Quant à la personne qui était au volant de la camionnette, elle était inconsciente et coincée dans l’habitacle, mais on ne connaissait pas la nature de ses blessures au moment d'écrire ces lignes. On devait utiliser les pinces de désincarcération pour l’extirper.

La route 131 a été fermée dans les deux directions pour permettre aux enquêteurs de reconstituer le fil des événements.