Un contrat de 5,8 M$ donné à une entreprise sur la liste grise de Montréal

La Ville de Montréal a octroyé, au printemps dernier, un contrat de 5,8 millions $ à une entreprise, même si celle-ci se trouve sur sa liste grise en raison de son rendement insatisfaisant.

Les Excavations Super inc. avait été placée sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant pour deux ans, à compter d’août 2018, en raison de sa performance médiocre sur des contrats de déneigement des chaussées et trottoirs de l'arrondissement de Ville-Marie.

La Ville peut refuser les soumissions des entreprises sur la liste grise, créée en 2015, même s’il s’agit du plus bas soumissionnaire conforme. Malgré cela, plusieurs entreprises ont tout de même obtenu des contrats.

D’ailleurs, en décembre 2018, l’Inspectrice générale de la Ville de Montréal, Brigitte Bishop, faisait part de son inquiétude quant aux contrats accordés, sans sanctions, à des entreprises au rendement insatisfaisant.

Précisons que la liste grise est distincte de la liste noire, surnom donné au Registre des personnes inadmissibles aux contrats et sous-contrats. Ce dernier concerne les entreprises délinquantes qui ne sont pas autorisées à faire affaire avec le secteur public pendant cinq ans.

Travaux nécessaires

En mai 2019, Les Excavations Super inc. a obtenu un contrat à la suite d'un appel d'offres pour réaliser des travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. L'entreprise était le plus bas soumissionnaire, devant Constructions Bau-Val inc, qui proposait d'effectuer les travaux pour 130 000 $ de plus.

Dans ses documents décisionnels, la Ville évoque l’urgence de procéder aux travaux afin d’éviter une détérioration accrue des conduites d’égout. Elle explique aussi que l’entreprise a un rendement satisfaisant dans un autre contrat en cours de réalisation.

«Il n’y a rien qui nous indique que, dans ce cas-ci, Excavations Super ferait un mauvais travail», avait justifié Sylvain Ouellet, responsable des infrastructures au comité exécutif de la Ville, au conseil municipal en mai dernier.

«On regarde pourquoi [les entreprises] ont été mises sur la liste, est-ce qu’elles se sont améliorées depuis et surtout est-ce qu’on aurait un préjudice pour les Montréalais de payer inutilement plus cher en allant au deuxième soumissionnaire, si on n’a pas de raison valable?», avait poursuivi M. Ouellet.

Présentement en vacances, il n’a pu être rejoint par le «24 Heures». Les Excavations Super n’ont pas répondu non plus à une demande d'entrevue.

Effet dissuasif

Cette justification n'impressionne par le chef d'Ensemble Montréal. «C’est dans l’intérêt de la Ville et des contribuables, des fois, de payer un peu plus cher», estime Lionel Perez.

Selon lui, des contrats «sont octroyés de façon systématique aux entreprises même si elles sont sur la liste grise», a-t-il déploré en entrevue avec le «24 Heures».

Cela fait en sorte que «les compagnies n’ont plus peur d’être inscrites sur la liste grise», qui «perd son effet dissuasif», a soutenu M. Perez, en demandant à la Ville «d’envoyer un message aux entrepreneurs: s’ils sont sur la liste grise, il y aura un prix à payer».

Pas assez de soumissionnaires

Le recours aux entreprises sur la liste grise ne découle pas d’un favoritisme, a tempéré l'experte en gestion municipale et professeure à l’UQAM Danielle Pilette, qui pointe du doigt la «prolifération des travaux publics» et le manque d'entreprises pour répondre à la demande. La spécialiste estime aussi que la complexité des processus d'appels d'offres peut rebuter des entreprises, qui hésitent à soumissionner.

Les Excavations Super s’est retrouvée sur la liste grise pour le déneigement, ce qui diffère de l’excavation. «C’est assez raisonnable comme argument», croit Mme Pilette, qui estime qu'il peut être utile de donner une chance aux entreprises sur la liste de s'améliorer.

Sans commenter de cas précis, Michel Séguin, professeur à l’UQAM, a souligné l’importance d’avoir un plan de contingences en place et d’exercer un contrôle interne plus serré lorsqu’une entreprise sur la liste grise est sollicitée. Ce n’est pas un enjeu éthique, mais de «maximisation de l’efficacité de la gestion», a dit le spécialiste en gestion de l’éthique en entreprise.