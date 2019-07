Un jeune de 19 ans victime d’une surdose dans un festival?

On connaît maintenant l’identité du jeune homme de 19 ans de la Rive-Sud de Montréal qui est décédé le week-end dernier, probablement des suites d’une surdose, alors qu’il prenait part à un festival de musique dans la région de Maniwaki, en Outaouais.

Alec Pare habitait l’arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil. Dans son entourage, on pleure évidemment le décès du jeune homme, mais ce qui est troublant aussi dans toute cette affaire, c’est qu’Alec avait perdu sa mère, il y a à peine un an, morte des suites d’un cancer. Et selon les témoignages obtenus, Alec Paré était toujours très affecté et bouleversé par le décès de sa mère.

Des sources sur place samedi dernier ont indiqué à TVA Nouvelles que le jeune homme aurait consommé de la drogue dans le cadre de la 8e édition du festival Valhalla Sound Circus à Kazabazua. Cette ville de l’Outaouais se trouve à environ 40 minutes de Maniwaki. Environ 2000 festivaliers participent annuellement à cet événement.

Samedi, en soirée, il a été transporté d’urgence au centre hospitalier. Une autopsie devrait être pratiquée afin d’établir les circonstances exactes du décès. Selon nos sources, deux doses de la naloxone, un traitement habituellement réservé aux personnes ayant consommé du fentanyl, ont été données au jeune homme. Nos sources se demandent d’ailleurs s’il n’y avait pas des traces de cette drogue dans la substance ingérée par Alec Pare.

Son employeur sous le choc

TVA Nouvelles a parlé avec l’employeur d’Alec, qui se dit bouleversé par cet événement.

«Quand je l’ai su, ç’a été très très difficile,» a confié Yves Perreault.

C’est après avoir constaté l’absence de son employé au travail, mardi matin, que M. Perreault a appris son décès.

«J’ai appelé son père et c’est là qu’il m’a appris officiellement qu’il était décédé, a ajouté M. Perreault. Il trouvait ça très très dur. [Alec] était très attaché à sa mère. Le fait que le cancer ait été virulent et qu’elle soit décédée prématurément, ç’a été très très difficile. Il trouvait ça très très dur.»

Alec Pare s’était aussi déjà confié auprès de son employeur sur sa consommation de drogue. «Il avait arrêté, il suivait des traitements, a relaté l’homme. Il parlait de certains projets qu’il avait. Il voulait retourner à l’école en septembre.

Femme en arrêt respiratoire

Selon nos informations, une autre jeune femme s’est retrouvée en arrêt respiratoire au Valhalla Sound Circus. Trois ou quatre autres jeunes ont connu des épisodes psychotiques en raison de consommation de drogue. Jusqu’à quel point il y avait de la surveillance et des fouilles sérieuses dans le cadre de cet événement. Les organisateurs du festival n’ont pas encore retourné les demandes d’entrevue de TVA Nouvelles.



Selon ce qui est indiqué sur le site web de l’organisation, Valhalla Sound Circus est un «événement culturel où la libre expression et l’esprit de communauté rencontrent la "bass music" et les ondes positives».