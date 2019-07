Une entreprise de Sherbrooke fait tout pour éviter le gaspillage

Alors que les matières recyclables s'entassent dans les centres de tri faute de débouchés, une entreprise sherbrookoise pourrait bien avoir trouvé la solution au gaspillage. Défi Polyteck réussit à récupérer plus de 98 % de ses résidus de production.

Défi Politeck fabrique des centaines de produits pour différentes compagnies, comme Princecraft, Royer et Waterville TG. Jusqu’à 98,67 % des résidus de production sont réutilisés sur place pour produire autre chose ou sont vendus à une industrie qui lui donnera une seconde vie.

Par exemple, les blocs de céramique arrivent dans des caisses de bois. Le bois est transformé en bran de scie qui servira à produire de la litière. Une fois la céramique taillée, les retailles seront utilisées pour faire du ciment.

L'usine du boulevard Queen-Victoria implantera bientôt une chaîne de démantèlement automatisée pour séparer le cuivre du métal dans les appareils électriques.

Défi Politeck est un organisme à but non lucratif. «Nous, on veut aider les entreprises, partager nos connaissances et notre expertise pour garder nos matériaux au Québec et générer des emplois ici», a indiqué Pierre Morency, conseiller chez Défi Politeck.

Bien que l'organisation se démarque sur le plan environnemental, sa mission première est d'engager des personnes avec des limitations physiques ou intellectuelles. «Si 200 personnes avec des limitations sont capables de le faire, tout le monde peut y arriver», a dit M. Morency.